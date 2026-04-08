Il calcio piange Mircea Lucescu. Arriva anche il cordoglio della Lega Calcio Serie A

Dopo la scomparsa di Mircea Lucescu, arriva oggi anche il cordoglio della Lega Calcio Serie A. Ecco la nota integrale: "E' venuto a mancare ieri all'età di 80 anni Mircea Lucescu, allenatore della Romania, tra i tecnici di calcio più apprezzati e riconosciuti a livello mondiale. Nato a Bucarest nel 1945, da calciatore ha indossato tra le altre la maglia della Dinamo Bucarest e della Nazionale rumena, disputando, da capitano, il mondiale del 1970.

Lucescu ha intrapreso poi la carriera di allenatore, guidando la Romania dal 1981 al 1986 e raggiungendo per la prima volta la fase finale del Campionato europeo di calcio (Francia 1984). Numerose le esperienze maturate in seguito sulle panchine di Club importanti, tra cui quelle in Italia con Pisa, Brescia e Inter, in Turchia con Galatasaray e Besiktas e in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, con cui vinse oltre 20 trofei nazionali e la Coppa UEFA nel 2009.

I tanti titoli conquistati l'hanno reso uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. La Lega Calcio Serie A si stringe alla famiglia Lucescu ed esprime le più sentite condoglianze".