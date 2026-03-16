Guler infiamma la Turchia e preoccupa la Romania: "Gol magnifico, come Hagi"

Arda Güler, è diventato protagonista assoluto con un gol da cineteca segnato da quasi 70 metri nell'ultimo weekend, suscitando entusiasmo in Turchia e preoccupazione in Romania, che affronterà la nazionale turca nella semifinale di playoff per il Mondiale 2026.

La stampa rumena non ha risparmiato elogi, con Golazo che titolava: "La Romania trema", sottolineando il "magnifico gol da 68 metri della stella turca Arda Güler". Anche Prosport ha paragonato il giovane madridista a Gheorghe Hagi, ricordando il leggendario gol del 1992 segnato anch’esso in maglia bianca. Il quotidiano rumeno suggerisce che l’allenatore Mircea Lucescu potrebbe essere preoccupato per il livello dei giocatori turchi, in grande forma nei rispettivi club.

In Turchia, il gol ha scatenato un vero e proprio entusiasmo nazionale. Sui social, molti tifosi hanno definito già Guler una "leggenda del Real Madrid". Il tiro, che rientra in una ristretta lista di gol segnati da distanze simili ne LaLiga, ha fatto il giro del mondo. Prima di Güler, il Real Madrid aveva realizzato solo quattro gol dalla propria metà campo: il suo è il quinto e il primo in Liga dal 1995, quando Mikel Lasa superò il portiere del Siviglia da 58 metri.

Anche l’allenatore Alvaro Arbeloa ha elogiato il giovane: "Il gol di Arda Güler dovrebbe diventare un poster", frase che è rapidamente diventata virale tra i tifosi turchi. Con questa prodezza, il classe 2005 non solo conferma il suo talento, ma si candida già come uno dei protagonisti della nazionale turca in vista del Mondiale 2026.