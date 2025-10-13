TMW Ancora niente accordo per il rinnovo di Mario Gila con la Lazio. La fumata è grigia

Quella che la Lazio si è messa alle spalle in qualche modo è stata un'estate ricca di difficoltà e corredata pure da qualche tensione interna, soprattutto sull'asse tra l'allenatore, il rientrante Sarri, e la dirigenza. Il motivo è naturalmente da ricercare nello stop al mercato in entrata della Lazio imposto dalla Federazione.

Anche sul fronte dei rinnovi di contratto, almeno in questo momento, la società di Lotito sembra avere le mani legate. La primissima esigenza riguarda infatti il ripianamento economico, così da poter operare con serenità e in un contesto 'normale' nel futuro prossimo, magari già dalla finestra di gennaio. Sotto traccia, però, la dirigenza biancoceleste si sta già portando avanti e tratta i possibili rinnovi di contratto che verranno, toccando per primi i tasti prioritari.

Uno di questi si chiama Mario Gila, ormai sempre più leader del reparto di difesa della Lazio e impiegato sempre da titolare in queste prime 6 giornate di Serie A dal suo allenatore Sarri. Legato con i capitolini da un contratto fino al 2027 a 1,2 milioni di euro netti - che lo rende tra i meno pagati della rosa - nelle scorse ore i contatti andati in scena tra i suoi agenti e la Lazio hanno prodotto solo una fumata grigia. L'accordo ancora non c'è e lo spauracchio di assistere a nuovi assalti di mercato già a partire da gennaio potrebbe farsi sempre più concreto.