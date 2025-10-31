Andreazzoli garantisce per Spalletti alla Juventus: "In poco tempo imprimerà il suo marchio"

È il giorno della presentazione di Luciano Spalletti come allenatore della Juventus. Il suo collega Aurelio Andreazzoli è stato suo collaboratore in passato ed in una intervista a Tuttosport ha parlato di lui.

Questo il suo pensiero: "Che cosa prenderà in mano? Una rosa forte. Ora il punto è capire e aspettare se l’espressione delle individualità sarà sufficiente a portare ul risultato finale. Per capire cosa succederà, chiaramente, è ancora presto. Quanto tempo servirà? Non tanto. Io mi auguro che Luciano faccia vedere quello che ha sempre dimostrato. Lui riesce costantemente a imprimere il suo marchio".

Poi ricorda a tutti il suo percorso: "Basta guardare la sua storia. Si ripete. Guardi, lui è fenomenale. Ha il piacere di far esprimere al massimo gli attaccanti, che dal suo gioco possono sicuramente beneficiare. E in passato ha guidato una Roma che per me giocava il miglior calcio d’Europa, almeno la prima versione. Senza dimenticare l’Udinese in Champions League".

Su Vlahovic spiega: "E come posso risponderle io? Credo questo, sul serbo: è una fortuna per chi fa il nostro mestiere. Ed è uno che può darti tantissimo. Quando era andato via dalla Fiorentina aveva un potenziale enorme, e può averlo ancora. Non penso possano esserci problemi, è meglio averlo a disposizione".