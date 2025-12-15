TMW Radio Giletti: "Juve, con la Roma partita verità. Elkann? Gli credo, non venderà"

Il giornalista e conduttore Massimo Giletti ha parlato di Juve a TMW Radio, durante Maracanà: "Sono tre punti che arrivano in una settimana in cui si è tentata la scalata alla Juve, con tensioni extra-calcistiche. Il lavoro di Spalletti dal punto di vista mentale sta dando i risultati. Sta giocando senza tre centrali, passare ieri a Bologna è qualcosa che dà energia mentale e convinzione di fare il salto di qualità, cosa che manca in qualche giocatore. Ho visto una squadra sul pezzo, che è spesso mancata. Serve continuità poi. Se non hai questa, non rientri tra le prime. La partita con la Roma dirà molto. Con la Roma sarà la partita verità.

Per la prima volta da quando è andato via Allegri ha un allenatore che ha avuto risultati importanti. Ha una forza mentale importante. Poi ovvio è una Juve che ha dei problemi, vedi in mezzo al campo, ma ha la speranza di recuperare Bremer, che fa dell'aggressività e dello stare alti un suo marchio di fabbrica. La scalata alla Juve? Ho avuto una telefonata lunga tempo fa con Elkann su questo punto. Mi ha ribadito che non venderà mai la Juve. Mi aveva detto chiaramente che appartiene alla famiglia. Anche se viene criticato, Elkann ha a cuore la Juve. E' nel loro Dna e credo nella sua parola".