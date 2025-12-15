Cittadella, Diaw verso l'addio? Trattativa in corso con il Cjarlins Muzane

Tornato al Cittadella dopo cinque anni durante i quali ha vestito le maglie di Pordenone, Monza, Vicenza, Modena e Bari, Davide Diaw finora non è riuscito a rendere secondo le attese. Per l'attaccante classe 1992 appena 9 presenze complessive e un solo gol all'attivo.

Un rendimento, questo, che potrebbe portare il club veneto ad aprire le porte alle richieste che provengono dalla Serie D per il giocatore.

Stando, infatti, a quanto riportato da TrivenetoGoal Diaw sarebbe finito nel mirino del Cjarlins Muzane, formazione iscritta nel Girone C di Serie D. La trattativa sarebbe già in corso e nel giro delle prossime potrebbe arrivare anche la fumata bianca.