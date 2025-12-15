Bologna, dalla Polonia: scout di Sartori ha visionato dal vivo Oskar Pietuszewski

Missione in Polonia per gli osservatori del Bologna.

Secondo quanto riportato dal portale Weszlo il club felsineo avrebbe inviato uno scout ad assistere al match di Conference League fra Jagiellonia e Rayo Vallecano (terminato 2-1 per gli spagnoli): al centro delle attenzioni Oskar Pietuszewski, esterno offensivo classe 2008 autore, finora, di una stagione da 30 presenze e 3 gol nonostante non sia ancora maggiorenne.

Pietuszewski (17), però, non piace solo a Giovanni Sartori. Come riporta il media polacco, infatti, sul numero 80 giallorosso figurano gli interessamenti anche di Bayern Monaco, Porto e Colonia.