TMW Milan, forti dubbi su Gabbia e Gimenez in Supercoppa. Ottimismo per Leao e Fofana

Assorbito il deludente pareggio di ieri all'ora di pranzo per 2-2 contro il Sassuolo, in casa Milan è già tempo di proiettarsi con la mente e con il corpo ai prossimi impegni. E il più ravvicinato, in tal senso, è la sfida di giovedì sera contro i campioni d'Italia in carica del Napoli, prima semifinale della Supercoppa Italiana.

Il fiato dei tifosi del Milan rimane sospeso attorno alle condizioni del leader della difesa Matteo Gabbia. Uscito dal campo proprio ieri contro il Sassuolo per via di un problema al ginocchio, le prime sensazioni hanno fatto pensare a qualcosa di grave, anche se dagli esami cui si è sottoposto stamani, è emerso uno scenario un po' meno fosco e che parla di trauma in ipertensione del ginocchio. La decisione definitiva del Milan sarà presa domani, ma la sensazione è che la sua partenza sia in fortissimo dubbio e che Gabbia sarà lasciato a lavorare da solo nelle strutture di Milanello.

Discorso simile per Santiago Gimenez: anche il centravanti messicano appare in ripresa, ma le chance per una sua convocazione in Supercoppa rimangono esigue. Decisamente maggiore è invece l'ottimismo attorno a Rafael Leao e Youssouf Fofana, i quali dovrebbero essere entrambi pronti a tornare in campo in quel di Riad.