Reggiana, confermato il ritiro estivo a Toano anche per il 2026. Rinnovato il 'Toano Sport Park'

Anche per l’estate 2026, Toano sarà lo sfondo della preparazione precampionato della Prima Squadra della Reggiana. Il presidente Carmelo Salerno ed i vice presidenti, Giuseppe Fico e Vittorio Cattani, in occasione dell’incontro di sabato tra i granata e il Padova hanno premiato il Sindaco di Toano, Leonardo Perugi, e la famiglia Toni, titolare dell’Hotel Miramonti.

Nella sede del ritiro granata, subirà un importante restyling il “Toano Sport Park” grazie a un finanziamento da un milione e quattrocento mila euro assegnato a Toano per migliorare l’impianto sportivo del capoluogo. Il Comune, infatti, è risultato assegnatario di una cifra consistente in relazione alla partecipazione al bando PNRR, uscito pochi mesi fa.

“Si trattava di un bando specifico relativo a impianti sportivi indoor e, non appena uscito, abbiamo deciso di partecipare candidando il rifacimento degli spogliatoi dell’impianto sportivo di Toano, che non solo saranno rinnovati ma non saranno più soltanto semplici spogliatoi diventando uno spazio polivalente per diverse attività – ha illustrato il sindaco di Toano, Leonardo Perugi – Su questo bando abbiamo ottenuto un finanziamento molto importante. In totale, sono stati finanziati i progetti di 12 comuni sotto i 5.000 abitanti e noi siamo l’unico in Emilia-Romagna, il secondo nel nord Italia. Questo intervento fa crescere il nostro Appennino e il nostro Comune nell’ambito di un asset divenuto sempre più importante nell’ambito socio-economico locale come il turismo sportivo, sul quale vogliamo continuare a investire. Tutto l’Appennino è impegnato da diversi anni sui temi legati al progetto Sport Valley della Regione e crediamo che anche questo aspetto abbia fatto sì che il progetto sia stato premiato in modo consistente e in tempi rapidi. Ringrazio i nostri tecnici e chi ha contribuito a predisporlo”.

L’intervento prevede la costruzione di un nuovo corpo spogliatoi a servizio del campo da calcio e del campo da tennis, conforme agli standard per attività agonistiche. L’edificio sarà collocato all’interno del lotto di pertinenza dell’attuale area di proprietà comunale. Il posizionamento del nuovo edificio è stato studiato per migliorare le condizioni di sicurezza dei fruitori delle strutture sportive, consentendo la separazione dei percorsi tra il pubblico e gli atleti durante le manifestazioni. La progettazione architettonica è stata condotta tenendo conto del luogo e delle architetture presenti nel territorio, selezionando materiali idonei alle nuove condizioni climatiche locali.

Si prevede di realizzare un edificio le cui linee architettoniche contemporanee si fondono con la necessità di altissime prestazioni tecniche ed energetiche, rispondente agli standard nZEB (nearly Zero-Energy Building). L’edificio si sviluppa in un unico corpo di fabbrica disposto su due livelli: al piano terra si trovano collegamenti verticali, vano tecnico e magazzino; al piano primo spogliatoi, locale arbitri, primo soccorso, area polifunzionale e magazzino sportivo, con un portico che accompagna l’uscita degli atleti verso il campo da gioco. Nella zona hospitality della Tribuna Autorità del “Mapei Stadium – Città del Tricolore” è stato mostrato per la prima volta il rendering, in presenza del sindaco, Leonardo Perugi, dell’assessore allo Sport, Roberto Zanini e dell’architetto, Enrico Franzoni.