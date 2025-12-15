TMW Radio Alberto Di Chiara: "Fiorentina, apatia preoccupante. Serve un dirigente esperto"

A commentare il momento complicato della Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alberto Di Chiara: "E' una voragine quella che si è aperta, oggi non ne riesci più ad uscire. Ci sono annate che vanno male, alcune hai sfortuna, ma qui, al di là degli episodi sfortunati, la Fiorentina in un campionato mediocre è ultima e non c'è stata una partita in cui non ha meritato di non perdere. Tutte le sconfitte sono venute fuori meritatamente. Ha anche un paio di punti in più. A parte qualche flash non ha dato mai la sensazione di essere preparata, anche fisicamente, ma soprattutto a livello di atteggiamento. Appurato questo, ora devi cercare di trovare una soluzione.

Su Pioli hai investito molto e non è riuscito a fare quello che doveva fare. Cambiare ora? Ma chi prendi? Forse serve un elemento in società che sappia gestire certe questioni. Un motivo di questo crollo? Le scommesse fatte con alcuni giocatori non sono andate. Hai preso Piccoli ma non gioca mai. Serve qualcuno che responsabilizzi il gruppo. Vedo un'apatia preoccupante".