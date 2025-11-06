Mainz-Fiorentina, le formazioni ufficiali: debutta Martinelli. In attacco Piccoli e Fazzini
Dopo gli scossoni degli scorsi giorni che hanno portato all'addio di Stefano Pioli e alla nomina momentanea di Daniele Galloppa (in attesa di Paolo Vanoli), la Fiorentina torna in campo per affrontare la terza gara di Conference League contro il Mainz. Queste le scelte di formazione:
MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb.
A disposizione: Rieb, Batz, Sano, JS Lee, Nordin, Boving, Hollerbach, Veratschnig, Hanche Olsen, Widmer, Bobzien, Gleiber.
Allenatore: Bo Henriksen
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli.
A disposizione: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Viti, Kean, Richardson, Fagioli, Kouadio, Parisi.
Allenatore: Daniele Galloppa.