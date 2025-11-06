Pochettino stavolta risparmia Pulisic. Fuori anche McKennie. I convocati degli USA
Il commissario tecnico della Nazionale degli Stati Uniti Maurizio Pochettino ha reso noti i 25 calciatori aggregati alla squadra per le due partite contro Paraguay e Uruguay. Assente il capitano Christian Pulisic, fuori da tempo a causa di un infortunio. Assente anche lo juventino Weston McKennie. Questa la lista ufficiale:
Portieri: Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City FC), Jonathan Klinsmann (Cesena), Patrick Schulte (Columbus Crews).
Difensori: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Mark Mckenzie (Toulouse FC), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), John Tolkin (Holstein Kiel), Austin Trusty (Celtic).
Centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancuver Whitecaps), Aidan Morris (Middlesbrough), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Tanner Tessmann (Lione), Sean Zawadzki (Columbus Crew).
Attaccanti: Brenden Aaronson (Leeds United), Folarin Balogun (Monaco), Diego Luna (Real Salt Lake), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).