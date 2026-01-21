TMW Radio Antonio Paganin: "Inter, Arsenal superiore. Con le big un blocco perché..."

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato di Inter a TMW Radio, durante Maracanà: "Che stia facendo meglio in campionato è un dato di fatto, ma ieri aveva l'Arsenal, primo in Premier e che ha fatto 7 su 7 in Champions e che è difficile di affrontare. Ti ha dimostrato all'inizio la su forza, che da anni è ai vertici. E' una squadra che ha forza, identità, programmazione, devi accettare che oggi qualcuno è più forte. Poi su qualche prestazione sottotono ok, ma è normale se incontri squadre del genere. C'è un blocco con le big? Può essere un caso ma non lo è. Se in Europa e in campionato fatichi a fare punti con le big, non è un caso.

Quando vai sotto pressione fai fatica a gestirla questa. E l'errore lo commetti. Mi sembra una squadra che quando la partita ti porta ad avere pressione, fai errori e li paghi. Perde certezze troppo facilmente, sennò non si spiega. Perché con le medio-piccole non accade".