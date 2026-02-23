Antonio Paganin: "Inter superiore al Bodo. Juve, molti giocatori non col dna giusto"
Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.
Inter, 10 punti di vantaggio e ora si può puntare di più sulla Champions:
"A valori l'Inter è superiore al Bodo, forse l'ha sottovalutata all'andata. Ma l'Inter ha dimostrato che con le medio-piccole, con tutto rispetto anche per il Bodo, può ribaltarla. Servirà fare due gol e credo sia alla portata".
Juve, c'è chi mette in discussione il lavoro di Spalletti:
"Dai il mercato in simbiosi a Spalletti con la società e vedrete cosa farà. Ci ha messo delle pezze, non possono essere dieci giorni a dire del lavoro di Spalletti. L'allenatore c'entra poco. Ci sono dei periodi in cui non va. E poi la rosa magari non è all'altezza per lo standard Juve. Ci sono tanti giocatori che non hanno nel loro dna quello juventino".
Primato dell'Inter è merito della sua forza o sono mancate le rivali?
"E' la squadra più attrezzata dall'inizio e lo sta dimostrando. Ha perso gli scontri diretti ma le altre le ha macinate tutte. Riesce a sopperire bene alle assenze".
