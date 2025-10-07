Apolloni: "Bernabè deve alzare il livello. Il Parma da lui si attende maggiore leadership"

L'infortunio di Valeri costringe il Parma a cercare nuove soluzioni. Ne è ben consapevole anche il simbolo crociato Gigi Apolloni, che a ParmaLive.com spiega: "L’esterno mancino rappresentava una delle principali fonti di gioco offensivo, grazie al suo sinistro preciso e alla sua intesa con Pellegrino. L’assenza di Valeri, le cui condizioni restano da valutare, obbliga ora mister Cuesta a rivedere le gerarchie e a cercare alternative valide. Serviranno idee nuove e soluzioni efficaci per dare continuità alle manovre offensive, troppo sterili nella gara contro i salentini. A preoccupare è anche il calo di rendimento di alcuni singoli.

Bernabé, su tutti, non ha brillato. Da lui ci si attende maggiore leadership e capacità di innescare i compagni, soprattutto nelle fasi di costruzione. Il suo apporto, sotto il profilo tecnico e caratteriale, può essere determinante per ridare vivacità a un reparto che ha mostrato poca inventiva.

Cuesta è ora chiamato a un doppio compito: correggere gli aspetti negativi evidenziati nell’ultima uscita e allo stesso tempo consolidare ciò che fino a oggi aveva funzionato. La squadra ha bisogno di ritrovare personalità, soprattutto in fase di impostazione, dove i difensori – primi registi del gioco moderno – e lo stesso portiere Suzuki devono assumersi più responsabilità. La strada resta lunga, ma il Parma dovrà dimostrare di saper reagire. Con lavoro, idee chiare e la capacità di imparare dagli errori".