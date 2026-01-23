Ufficiale Appena rientrato dal prestito, Karlsson lascia di nuovo il Bologna: ha firmato con l'Utrecht

"Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’FC Utrecht il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026". Con questo comunicato il club emiliano annuncia l'addio del giocatore che era stato richiamato dal prestito all'Aberdeen proprio nella giornata di ieri.

Di seguito invece la nota degli olandesi: "La scorsa settimana si sono verificati numerosi cambi di personale all'FC Utrecht. Miliano Jonathans è stato ceduto in prestito all'Excelsior, Noah Ohio al Real Valladolid e Victor Jensen si è infortunato gravemente. Di conseguenza, il centrocampista danese rimarrà fuori per mesi. Per questo motivo, l'FC Utrecht ha cercato un rinforzo diretto e offensivo. Un giocatore versatile che avesse già dimostrato il suo valore. Lo ha trovato nel nazionale svedese, con quattordici presenze. Jesper Karlsson concluderà la stagione all'FC Utrecht. Il 27enne attaccante svedese è in prestito dal Bologna FC per il resto della stagione".

Il calciatore ha poi affidato il suo pensiero ai canali ufficiali della società: "È una grande opportunità per me dimostrare le mie capacità all'FC Utrecht. Mi piace molto giocare nel campionato olandese e ricordo che le partite contro l'FC Utrecht erano sempre difficili. Naturalmente, conosco Dani (De Wit, ndr) dai tempi dell'AZ e, dopo aver parlato con l'allenatore, penso che questa sia la mossa giusta per me. Non vedo l'ora di giocare per questa squadra. I risultati sono stati in calo nelle ultime settimane e voglio dare il mio contributo affinché possiamo ribaltare la situazione e raggiungere qualcosa di positivo e gratificante. Non vedo l'ora".