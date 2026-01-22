Ufficiale Il Bologna richiama Karlsson dal prestito all'Aberdeen. Sarà dirottato altrove

Termina dopo sei mesi l'avventura di Jesper Karlsson all'Aberdeen. Il club scozzese ha annunciato sul proprio sito ufficiale che il Bologna ha attivato un'opzione di richiamo dal prestito, con il giocatore ora pronto a trasferirsi in un altro club del continente.

Il direttore sportivo dell'Aberdeen, Lutz Pfannenstiel, ha dichiarato: "Mercoledì sera siamo stati informati della decisione del Bologna di richiamare Jesper. Abbiamo avuto un'ottima conversazione col giocatore. È stato estremamente grato per il periodo trascorso ad Aberdeen e gli auguriamo ogni successo per il prossimo capitolo della sua carriera. Dal nostro punto di vista, dato che questa clausola era presente nel contratto di prestito, da un po' di tempo stavamo pianificando uno scenario nel caso in cui fosse stata attivata".

Arrivano anche le parole del giocatore, che ringrazia club e tifosi dell'Aberdeen: "Mi sono davvero divertito qui e in Scozia. I risultati non sono sempre andati come speravamo, ma l'Aberdeen è un grande club con una tifoseria fantastica e vorrei ringraziare tutti per come sono stato trattato. Vorrei anche augurare il meglio per il futuro allo staff, ai miei compagni di squadra e ai tifosi".

27 anni, Karlsson chiude all'Aberdeen con 26 presenze e 6 reti in tutte le competizioni.