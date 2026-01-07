Udinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica"
22.57 - Il centrocampista dell'Udinese, Jesper Karlstrom, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la diciannovesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.
Avete fatto 95 minuti sul pezzo: su cos'ha lavorato Runjaic?
"Abbiamo avuto pochi giorni dopo la gara di Como, non abbiamo potuto fare molto in allenamento. Cerchiamo di essere più consistenti, oggi abbiamo dimostrato una buona prestazione e vogliamo giocare sempre così, non solo una gara ogni tanto ma più partite di fila".
Quanto pesa questa vittoria?
"E' molto importante, vogliamo continuare a fare passi avanti in classifica. Sarebbe bello finire una partita in tranquillità...(ride, ndr)"
Ore 23.03 - Termina la conferenza stampa di Karlstrom
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.