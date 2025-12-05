Verona, al direttore sportivo Sogliano il Premio Cangrande 2024
Alla vigilia della sfida fra l'Hellas Verona e l'Atalanta allo stadio Bentegodi il direttore sportivo gialloblu, Sean Sogliano è stato insignito del Premio Cangrande. Si tratta di un'importante riconoscimento che viene conosciuto a Verona, come massima onorificenza a livello cittadino per quanto riguarda lo sport.
Questo il comunicato del Verona in merito: "Nella splendida cornice di Casa Verona all’Arsenale, inaugurata sabato scorso, il direttore sportivo Sean Sogliano è stato insignito del Premio Cangrande - edizione 2024. Il Premio Cangrande, massima onorificenza cittadina in ambito sportivo promossa dal Comune di Verona - Assessorato allo Sport, viene assegnato ogni anno all’atleta, al dirigente o alla società che si è distinta nella stagione precedente per impegno e risultati.
Sogliano ha ricevuto il premio dall’assessore all’Ambiente, Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari, per il lavoro svolto nelle ultime stagioni calcistiche gialloblù, culminate con il raggiungimento della permanenza in Serie A da parte del Club".