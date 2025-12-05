L'ex Inter Zanotti sull'interesse del Napoli: "Non ne so nulla, penso al Lugano"

Dall'Italia alla Svizzera nella giornata di ieri è rimbalzata la notizia che il Napoli si sarebbe interessato a Mattia Zanotti, difensore italiano cresciuto fra Brescia ed Inter ed oggi in forza al Lugano. Una indiscrezione lanciata da AreaNapoli.it che ha parlato di un incontro fra il suo agente ed il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna.

Il diretto interessato è stato interpellato dalla tv svizzera RSI, ed ha detto di non saperne nulla: "Me l’hanno detto prima" - ha raccontato il 22enne - "non lo sapevo neanche, è una notizia che avrei anche potuto scoprire qui ora, quindi no, non ho discusso con nessuno. Del mercato non mi piace parlare e non lo farò mai più, credo, perché è una cosa che mi ha occupato troppo la testa. Ora penso solo al Lugano e a vincere la prossima partita", chiosa il difensore.

In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a TuttoMercatoWeb.com il suo agente, Federico Pastorello, ha dichiarato ieri: "Riportarlo in Italia? Ha statistiche incredibili, è un ragazzo top dal punto di vista della mentalità e dell'impegno. Spero tanto possa avere una opportunità, poi vedremo se a gennaio o a giugno. Vedremo anche quali saranno le valutazioni del Lugano. Farebbe comodissimo a tante squadre e da lui in futuro mi aspetto grandi cose. Tolti i super top può dire la sua in qualsiasi club, ma a un livello ancora più alto sono sicuro che ci arriverà. Mattia è uno di quei giocatori che in un gruppo ci sta sempre per dinamismo, qualità e professionalità".

In questo inizio di stagione Zanotti ha collezionato 12 presenze con la maglia del Lugano fra campionato ed Europa League, con due assist all'attivo. In Italia ha raccolto anche 3 presenze con la prima squadra dell'Inter, prima di essere ceduto in Svizzera. Nel 2023 si è trasferito in prestito al San Gallo, per poi trasferirsi a titolo definitivo al Lugano nell'estate 2024.