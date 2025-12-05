L'Inter si gode la crescita di Diouf, Sandro Sabatini: "Ha qualcosina di Pogba"

Nella netta vittoria ottenuta dall'Inter di Cristian Chivu contro il Venezia agli ottavi di Coppa Italia le note liete per il tecnico rumeno sono state tante. Nelle rotazioni del tecnico infatti sono stati diversi i giocatori che hanno avuto meno spazio e che in questa partita si sono messi in mostra, facendo capire la qualità della rosa nerazzurra.

Fra di essi c'è senz'altro la conferma della crescita che sta dimostrando Andy Diouf, pur se schierato in un ruolo nel quale si sta calando solo da poche settimane, quello di esterno di destra a tutto campo nel 3-5-2.

Il giornalista Sandro Sabatini dal proprio canale YouTube ha parlato di lui spingendosi a fare un paragone con un calciatore che in Serie A ha scritto pagine indelebili nel recente passato. Queste le sue parole: "Mi informai su di lui già questa estate con chi lo conosceva meglio in Francia e mi dissero che si trattava di un ottimo giocatore. Su una possibile somiglianza immagino un potenziale da mini-Pogba. Mi sembra un Pogba. Poi Pogba è un calciatore immenso, uno dei migliori stranieri transitati in Italia ed alla Juventus. Dire che Diouf sarà come Pogba sarebbe un azzardo, però qualcosina lo rivedo. E per me sulla fascia non si esprime come potrebbe fare in mezzo al campo".