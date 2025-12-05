Serie C, 17ª giornata: i parziali dei due anticipi. Catania avanti sul Crotone
Sono appena terminate le prime frazioni di gioco dei due anticipi della 17ª giornata di Serie C. In campo un match per il Girone A e uno per il C. Il primo vede Trento e Cittadella essere ancora sullo 0-0, mentre nel secondo il Catania va al riposo contro il Crotone sull'1-0 grazie alla rete al 14' di Corbari. Di seguito il quadro completo del turno di campionato:
SERIE C, 17ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Trento-Cittadella 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14:30 - Novara-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane
Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina
GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Livorno-Arezzo
Ore 14:30 - Pianese-Gubbio
Ore 17:30 - Bra-Campobasso
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Perugia-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Pineto
Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese
Classifica - Arezzo 38, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Forlì 21,Ternana 21, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 18, Juventus Next Gen 18, Pianese 18, Sambenedettese 17*, Livorno 15*, Perugia 12, Pontedera 12, Bra 11, Torres 8
* una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
In corso
Catania-Crotone 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
14' Corbari
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Casarano-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Foggia
Ore 14:30 - Sorrento-Potenza
Ore 17:30 - Giugliano-Team Altamura
Domenica 7 dicembre
Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23
Ore 14:30 - Salernitana-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana
Ore 17:30 - Cavese-Benevento
Ore 17:30 - Cosenza-Picerno