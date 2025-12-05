Pescara, Corbo: “Contro il Padova prestazione positiva. A Bari non si può sbagliare”
Il Pescara prova a rialzarsi dopo la sconfitta interna contro il Padova. A parlare è Gabriele Corbo, che analizza il momento biancazzurro con lucidità e senza cercare alibi.
Il difensore ribadisce come la squadra non meritasse il KO: “La prestazione c’è stata - si legge su TuttoPescaraCalcio -, abbiamo creato tanto. Perdere così lascia rabbia, ma dobbiamo trasformarla in energia positiva”.
Lo sguardo ora va immediatamente alla prossima sfida, quella sul campo del Bari, già cruciale per restare agganciati alla zona alta della classifica: “Dobbiamo fare risultato, non possiamo permetterci di tornare a mani vuote”, avverte Corbo.
Nonostante gli alti e bassi che hanno complicato la prima parte di stagione, il centrale è convinto che il gruppo abbia la forza per reagire: “Siamo uniti, remiamo tutti dalla stessa parte. Usciremo da questo momento”.