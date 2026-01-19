Arsenal, Arteta: "Chivu ha una grande mentalità. L'Inter è simile a quella di Inzaghi"
"Sono molto simili alla versione di Inzaghi, ma Chivu ha portato una grande mentalità, vogliono dominare tutte le gare". Parla così Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, alla vigilia della partita contro l'Inter in Champions: "L'anno scorso giocammo molto bene, abbiamo perso per l'episodio del rigore. Abbiamo un'idea chiara su come interpretare il match".
Cosa l'ha impressionato dell'Inter di Chivu?
"Tutti gli allenatori vogliono mettere la loro identità. Ci sono giocatori ad esempio come Akanji che gli danno qualcosa".
Quanto è dura giocare ancora in trasferta?
"Bisogna sapersi adattare, questa è la bellezza di giocare tante competizioni".
All'Arsenal ogni partita è la più importante?
"Conviviamo con le aspettative del club, si dice sempre che la prossima partita è quella che conta di più".
