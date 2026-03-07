L'Arsenal vince con due sedicenni, Arteta: "Nella formazione titolare mai successo prima"

L'Arsenal, seppur con qualche fatica di troppo contro il Mansfield (squadra di Serie C inglese) e la carta vincente di Eze dalla panchina, ha strappato il ticket d'accesso per i quarti di FA Cup. In attesa di conoscere le altre qualificate al turno successivo, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha commentato il successo per 2-1 ai microfoni di TNT Sports:"È stata una vera partita di FA Cup e va dato merito al Mansfield: lo stadio e l'atmosfera creata dai tifosi sono stati incredibili, c'è stato un bel clima di scherno e competizione".

E ha proseguito: "Ce l'hanno resa davvero difficile. In partite così, se non vuoi soffrire, devi essere più spietato sotto porta di quanto lo siamo stati noi oggi. Il margine di vantaggio si assottiglia e finisci per dare speranza agli avversari. Abbiamo commesso un errore sul loro gol che ci è costato il controllo del momento e ha dato loro fiducia. Nel complesso, però, sono soddisfatto della prestazione", la sintesi di Arteta.

Infine un commento su Dowman e Salmon dal primo minuto in campo insieme: "Avevamo due sedicenni nella formazione titolare, cosa che non credo sia mai successa prima, e sono molto orgoglioso di loro", ha detto con fare orgoglioso il tecnico dell'Arsenal. "Sento che tutti si sentono coinvolti nel progetto. Abbiamo il desiderio, partita dopo partita, di avvicinarci sempre di più ai traguardi che possiamo raggiungere".