Arsenal, Dowman il più giovane titolare in FA Cup. Arteta: "Grande giorno per lui, ha una fame..."
Ancora pochi minuti e ci sarà il fischio d'inizio degli ottavi di FA Cup tra Mansfield Town e Arsenal. La prima della classe di Premier League che affronta la 16esima forza di League One (Serie C inglese) per ottenere il pass per il turno successivo del torneo. L'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato così ai microfoni di TNT Sports nel pre-partita: "Il bello di questa competizione è proprio questo: ci permette di giocare in contesti diversi. È una grande tradizione per questo Paese e amiamo questa sfida. Conosciamo bene le difficoltà: è dura vincere e passare il turno. Ne siamo pienamente consapevoli".
Su Max Dowman, invece, titolare quest'oggi e il più giovane giocatore di sempre dell'Arsenal in FA Cup all'età di 16 anni e 66 giorni: "È un grande giorno per lui, tra l'altro è reduce da qualche settimana di stop. Ha una fame incredibile di mostrare ciò di cui è capace e gode di un ottimo ambiente intorno a sé".
Formazioni ufficiali
Mansfield: Roberts; Abbott, Akins, Blake-Tracy, Knoyle, McLaughlin, Oates, Oshilaja, Reed, Roberts, Russell.
A disposizione: H.Lewis, Hewitt, Bowery, A.Lewis, Hendry, Moriah-Welsh, Irow, Evans, Adeboyejo.
Allenatore: Clough.
Arsenal (3-4-2-1): Kepa; Salmon, Mosquera, Calafiori; Havertz, Norgaard, Dowman, Trossard; Madueke, Martinelli; Gabriel Jesus.
A disposizione: Setford, Hincapie, Saka, Eze, Timber, Gyokeres, Dixon, Harriman-Annous, Ibrahim.
Allenatore: Arteta.
FA Cup, programma ottavi di finale
Venerdì 6 marzo
Wolves - Liverpool 1-3
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal
Wrexham - Chelsea
Newcastle - Manchester City
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton
Port Vale - Sunderland
Leeds - Norwich
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford
*qualificate al turno successivo
