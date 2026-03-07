Arsenal, Dowman il più giovane titolare in FA Cup. Arteta: "Grande giorno per lui, ha una fame..."

Ancora pochi minuti e ci sarà il fischio d'inizio degli ottavi di FA Cup tra Mansfield Town e Arsenal. La prima della classe di Premier League che affronta la 16esima forza di League One (Serie C inglese) per ottenere il pass per il turno successivo del torneo. L'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato così ai microfoni di TNT Sports nel pre-partita: "Il bello di questa competizione è proprio questo: ci permette di giocare in contesti diversi. È una grande tradizione per questo Paese e amiamo questa sfida. Conosciamo bene le difficoltà: è dura vincere e passare il turno. Ne siamo pienamente consapevoli".

Su Max Dowman, invece, titolare quest'oggi e il più giovane giocatore di sempre dell'Arsenal in FA Cup all'età di 16 anni e 66 giorni: "È un grande giorno per lui, tra l'altro è reduce da qualche settimana di stop. Ha una fame incredibile di mostrare ciò di cui è capace e gode di un ottimo ambiente intorno a sé".

Formazioni ufficiali

Mansfield: Roberts; Abbott, Akins, Blake-Tracy, Knoyle, McLaughlin, Oates, Oshilaja, Reed, Roberts, Russell.

A disposizione: H.Lewis, Hewitt, Bowery, A.Lewis, Hendry, Moriah-Welsh, Irow, Evans, Adeboyejo.

Allenatore: Clough.

Arsenal (3-4-2-1): Kepa; Salmon, Mosquera, Calafiori; Havertz, Norgaard, Dowman, Trossard; Madueke, Martinelli; Gabriel Jesus.

A disposizione: Setford, Hincapie, Saka, Eze, Timber, Gyokeres, Dixon, Harriman-Annous, Ibrahim.

Allenatore: Arteta.

FA Cup, programma ottavi di finale

Venerdì 6 marzo

Wolves - Liverpool 1-3

Sabato 7 marzo

Mansfield - Arsenal

Wrexham - Chelsea

Newcastle - Manchester City

Domenica 8 marzo

Fulham - Southampton

Port Vale - Sunderland

Leeds - Norwich

Lunedì 9 marzo

West Ham - Brentford

*qualificate al turno successivo