Arsenal-Atletico sarà Calafiori contro Ruggeri: orgoglio italiano in due contesti diversi

In una semifinale di Champions League che mette di fronte due filosofie opposte, c’è anche una sfida tutta italiana che passa dalle corsie laterali. Riccardo Calafiori e Matteo Ruggeri rappresentano infatti gli unici interpreti del calcio italiano ancora in corsa per la massima competizione europea, portando in campo talento, identità e percorsi diversi ma ugualmente significativi.

Il giocatore dell'Arsenal è uno dei simboli della crescita recente dei Gunners. Dopo l’esplosione con il Bologna, il difensore ha trovato continuità e maturità in Premier League, imponendosi per qualità tecnica, capacità di impostazione e personalità, oltre a una duttilità molto apprezzata da Arteta. In una squadra che fa del possesso e della pressione alta i suoi punti di forza, il suo ruolo diventa fondamentale per garantire ampiezza e costruzione dal basso.

Dall’altra parte, Matteo Ruggeri incarna perfettamente lo spirito dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Cresciuto nell’Atalanta, il laterale si è fatto apprezzare per corsa, disciplina tattica e capacità di adattarsi alle due fasi, qualità indispensabili nel sistema dei colchoneros. La sua spinta sulla fascia sinistra potrebbe rivelarsi un’arma preziosa soprattutto nelle transizioni. Non è solo una questione tecnica, ma anche simbolica: Calafiori e Ruggeri tengono viva la presenza italiana, incarnando due scuole calcistiche diverse ma complementari