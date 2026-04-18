Ruggeri: "Se l'Italia mi ha rimpianto? L'unica mia speranza era che ci qualificassimo"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Repubblica, l'ex difensore dell'Atalanta Matteo Ruggeri, ora all'Atletico Madrid, è tornato sulla eliminazione dell'Italia dal Mondiale per mano della Bosnia. "Ho guardato la partita con i miei amici, qui a Madrid, a casa, sul divano. Ovviamente soffrendo. È andata così e bisogna ripartire a testa alta e guardare avanti".

In molti l'hanno rimpianta.

"Non ho nulla da ridire al riguardo. La mia unica speranza era che ci qualificassimo".

Cos'è il cholismo, visto da dentro?

"È la teoria di non accontentarsi mai, di cercare sempre di fare qualcosa in più e di migliorarsi. Quando ci sono ostacoli, non abbattersi. E credetemi, è questa idea, un'idea fortissima, che respiri ogni giorno, che ci ha portati fino a qui", ha concluso.