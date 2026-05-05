Anche Karel Poborsky festeggia il 5 maggio: ripostata foto con Del Piero e Trezeguet
Anche Karel Poborsky si aggiunge alle “celebrazioni” bianconere per il 5 maggio, ventiquattresimo anniversario del ko dell’Inter in casa della Lazio che consegnò lo scudetto bianconero. L’ex centrocampista ha infatti ripubblicato in una Instagram stories una foto che ritrae Del Piero e Trezeguet festeggiare, con la dicitura “Buon 5 maggio”.
L’ex giocatore ceco segnò una doppietta nella partita, conclusa sul 4-2 ai danni dell’Inter. Nello specifico, pareggiò il vantaggio iniziale di Vieri segnando l’1-1 al 20’, poi firmò il 2-2 al 45’ sfruttando il famoso errore/retropassaggio di Vratislav Gresko. Nel secondo tempo la Lazio completò la rimonta con Simeone e Simone Inzaghi.
In estrema sintesi, Poborsky fu l’uomo che tenne viva la Lazio nel primo tempo e trasformò la partita da una possibile festa scudetto interista in un crollo emotivo. Il gol del 2-2, in particolare, è rimasto legato all’immaginario del “5 maggio” quasi quanto l’errore dello stesso Gresko.