Arsenal in finale, Saka decisivo: "Il gol più speciale della mia carriera. Grande gestione"

Bukayo Saka ha commentato con grande emozione il successo dell’Arsenal sull’Atletico Madrid, che ha regalato ai Gunners la qualificazione alla finale di Champions League dopo vent’anni di attesa. "È bellissimo, ci mancava solo la finale. Siamo felicissimi", ha dichiarato l’esterno inglese, protagonista assoluto della serata con il gol decisivo.

"Abbiamo saputo gestire la pressione, loro ci hanno messo in difficoltà ma siamo arrivati fino in fondo. Il pubblico è stato incredibile, ci ha spinto dal primo all’ultimo minuto, anche prima del fischio d’inizio si sentiva un’energia speciale". Saka ha poi raccontato il momento della rete che ha sbloccato la partita: "Il gol? Forse il più speciale e bello della mia carriera finora. È stato un momento unico".

L’attaccante ha sottolineato anche la maturità raggiunta dalla squadra: "Non saremmo mai arrivati qui senza saper gestire la pressione e senza restare lucidi nei momenti difficili. Siamo in finale e in corsa per tutto, ma la gente può parlare: noi dobbiamo solo ignorare i rumori esterni e restare concentrati". Infine, uno sguardo personale al suo rendimento: "Cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra. Sono soddisfatto, ma voglio continuare a migliorare".

Una notte storica per l’Arsenal, che ritrova la finale europea vent’anni dopo l’ultima volta, con Saka simbolo di una generazione che ora sogna in grande.