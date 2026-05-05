Arsenal davanti al 45': gol di Saka. Crisi Milan, Allegri parla alla squadra: le top news delle 18

Uno a zero all'intervallo all'Emirates: Bukayo Saka ha sbloccato un primo tempo intenso, bloccato a tratti ma sempre sul filo dell’equilibrio. L’avvio è di marca Atletico, con un’occasione clamorosa: dopo pochi minuti, Raya è decisivo nel chiudere su Le Normand, poi Giuliano Simeone si avventa sul pallone ma trova un muro davanti alla porta sguarnita. È la più grande chance di tutta la prima frazione fino al gol dell'esterno inglese.

Dopo quasi dieci anni, John Stones è pronto a lasciare il Manchester City a parametro zero, chiudendo un ciclo ricco di successi. Alla base della scelta ci sono sia le nuove strategie del club sia i problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime stagioni, con il difensore inglese che nell'ultima stagione ha collezionato appena 7 presenze in Premier League. Come riporta il portale inglese caughtofsside per il difensore inglese si apre la possibilità di un ultimo trasferimento importante. In Italia si muovono con interesse Juventus e Milan, convinte che il suo profilo possa adattarsi bene alla Serie A.

Alla luce dei risultati negativi e del momento di evidente difficoltà del Milan, Massimilano Allegri ha voluto parlare a cuore aperto e grande serietà alla squadra. A Milanello, nella giornata, di oggi, secondo quanto raccolto da TMW il tecnico livornese ha parlato ai suoi ragazzi con un discorso incentrato fortemente sul senso di responsabilità che tutti devono avere. Allegri ha sottolineato come si è lavorato in modo duro e serio per 10 mesi, ed quindi è responsabilità di tutti portare a compimento questo percorso raggiungendo gli obiettivi prefissati.