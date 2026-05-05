Primo tempo intenso ed equilibrato, poi arriva Saka: Arsenal-Atletico si sblocca con un guizzo

Uno a zero all'intervallo all'Emirates: Bukayo Saka ha sbloccato un primo tempo intenso, bloccato a tratti ma sempre sul filo dell’equilibrio. L’avvio è di marca Atletico, con un’occasione clamorosa: dopo pochi minuti, Raya è decisivo nel chiudere su Le Normand, poi Giuliano Simeone si avventa sul pallone ma trova un muro davanti alla porta sguarnita. È la più grande chance di tutta la prima frazione fino al gol dell'esterno inglese.

Col passare dei minuti, però, cresce l’Arsenal. Gyökeres appare ispirato, sempre nel vivo del gioco e pericoloso nel legare il reparto offensivo. Dal 15’ in avanti i Gunners prendono campo: prima una conclusione di Calafiori dalla distanza, poi un’altra iniziativa pericolosa di Gabriel che sfiora il bersaglio grosso, sempre con il pallone che esce di poco.

La pressione dei padroni di casa aumenta, mentre l’Atlético fatica a uscire e prova soprattutto a rallentare il ritmo della gara. In questa fase emerge però la qualità di Marcos Llorente, nettamente il più continuo dei suoi: coperture puntuali, strappi e capacità di dare respiro alla squadra. La partita resta però molto chiusa, come prevedibile, con difese più solide degli attacchi e pochissimi spazi concessi. Quando tutto sembrava indirizzato verso uno 0-0 all’intervallo, arriva la svolta: al 45’, Bukayo Saka trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un’azione insistita. Prima la parata di Jan Oblak su tiro di Trossard, poi il tap-in vincente che sblocca finalmente una sfida fin lì serratissima.