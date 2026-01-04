Assalto Lazio a Fabbian, il Bologna pensa ai sostituti: da Miretti ad Acuna, i nomi

Il nome torna d’attualità proprio quando il calendario entra nella sua fase più delicata. In casa Lazio si è riaccesa l’attenzione su Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna già seguito con convinzione durante l’estate su precisa indicazione di Maurizio Sarri. All’epoca il mercato bloccato impedì qualsiasi affondo concreto, ma quelle valutazioni non sono mai state archiviate.

La posizione del Bologna è chiara. Vincenzo Italiano apprezza Fabbian e non vorrebbe privarsene, ma di fronte a una richiesta esplicita del giocatore, attratto dalla possibilità di giocare con maggiore continuità nel ruolo di mezzala nel sistema di Sarri, ogni discorso sarebbe legato alle cifre. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, forte di un rendimento costante: cinque reti nella prima stagione in rossoblù, quattro nella seconda e una in quella attuale.

Intanto il Bologna si muove con prudenza. In caso di addio, si valutano possibili sostituti. Fari accesi su Fabio Miretti, qualora la Juventus aprisse a una cessione, e sul mercato estero. Attenzioni verso l’Argentina, dove piace Valentín Acuña del Newell’s Old Boys. E pure in Belgio, dove Hakim Sahabo dello Standard Liegi va verso la scadenza. A riportarlo è Il Resto del Carlino.