Una sola sconfitta e per giunta in B, Pisa non è terra ostile per Bologna

La squadra che ha vinto di meno (1) e pareggiato di più (12) in Serie A. Questo riesce ad essere contemporaneamente il Pisa che comunque ha anche perso quattro delle ultime cinque partite giocate (e in totale le sconfitte ore sono 13).

Dopo aver passato un paio di mesi bui, il Bologna sta provando a riprendersi e si presenta a questa trasferta in terra toscana avendo vinto le ultime due partite.

C’è un solo successo interno del Pisa in campionato contro il Bologna e risale al campionato di Serie B 1984/85 quindi ad oltre 40 anni fa: vittoria per altro netta per 4-0. Stando alle solo partite in A, 0 vittorie Pisa, 1 pareggio e 2 successi Bologna, questo è lo score fino ad ora.

Non segna poco il Bologna, anzi, siamo a 35 gol fatti in 26 partite. Ma proprio la squadra di Italiano non riesce a farlo nei primi 15 minuti di gioco, dove è ancora al palo, assieme al Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

1 vittoria Pisa

3 pareggi

4 vittorie Bologna

8 gol fatti Pisa

9 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A PISA

1968/1969 Serie A Pisa vs Bologna 0-1, 27° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PISA

2007/2008 Serie A Pisa vs Bologna 0-0, 21° giornata