TMW Lazio, il punto sul mercato in entrata: si raffredda la pista Insigne, assalto a Fabbian

La pista che porta a Lorenzo Insigne si è alquanta raffreddata. Sono queste le ultime indiscrezioni raccolte da TMW all'interno del mondo Lazio, dove l'ex capitano del Napoli non è più considerato una priorità di mercato. Lo è eccome, invece, il profilo di Giovanni Fabbian: il centrocampista del Bologna viene seguita dai biancocelesti ormai da tempo e i contatti tra le parti vanno avanti. La valutazione dei rossoblù? 15 milioni di euro.

Intanto la Lazio lavora al mercato in uscita, con Valentin Taty Castellanos prossimo a vestire la maglia del West Ham per 30 milioni di euro e un'offerta ufficiale del Fenerbahce per Matteo Guendouzi da valutare con attenzione nelle prossime ore.