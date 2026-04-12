Emery contento a metà dopo il pari col Nott. Forest: "Ora ripetiamo il risultato di Bologna"

Il pareggio per 1-1 sul campo del Nottingham Forest non soddisfa pienamente Unai Emery, che chiede al suo Aston Villa un salto di qualità decisivo nelle prossime settimane. I Villans, avanti nel punteggio e protagonisti di diverse occasioni create, si sono fatti rimontare, portando a casa solo un punto dal City Ground. Un risultato che lascia sensazioni contrastanti, come sottolineato dallo stesso tecnico spagnolo: "Stiamo giocando per l’eccellenza. A dicembre lo eravamo, eravamo a pochi punti da Arsenal e Manchester City. Ora siamo competitivi, ma il prossimo passo è vincere queste partite".

Emery ha comunque apprezzato l’atteggiamento della squadra: "Abbiamo seguito il piano gara, volevamo vincere. È stata una buona prestazione e un buon punto, ma per arrivare tra le prime cinque serve qualcosa in più: serve eccellenza e servono i tre punti".

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni, a partire dal ritorno dei quarti di Europa League contro il Bologna: "Sarà una gara fantastica. Il risultato dell’andata non basta, dovremo ripeterci a Villa Park, dove vogliamo creare qualcosa di speciale con i nostri tifosi", ha aggiunto Emery, sottolineando anche il supporto dei sostenitori, presenti in migliaia anche in trasferta. Dopo l’impegno europeo, il Villa tornerà a concentrarsi sulla Premier League con la sfida al Sunderland. Due fronti aperti e un obiettivo chiaro: continuare a crescere per trasformare le buone prestazioni in risultati decisivi.