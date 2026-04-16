Aston Villa, Emery dopo il 4-0 al Bologna: "Massimo rispetto per la squadra italiana"

L'Aston Villa di Unai Emery è in semifinale di Europa League dopo il netto 4-0 inflitto al Bologna a Villa Park. Il tecnico spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio, analizzando la prestazione dei Villans, rendendo merito all'avversario e guardando già al prossimo impegno in campionato. Emery ha inquadrato la vittoria nel contesto di un percorso europeo costruito con organizzazione e attenzione, senza nascondere la soddisfazione per un risultato arrivato in maniera netta e convincente.

Mister, un altro partitone dell'Aston Villa. Che soddisfazione?

"Massimo rispetto per le competizioni europee, che siano Champions League, Europa League o Conference League, e massimo rispetto anche nei confronti del Bologna, che ha disputato due partite molto, molto serie. Dopo la vittoria dell'andata per noi fu una vittoria sofferta, perché nonostante l'1-3 sapevamo che il Bologna sarebbe venuto qui a giocare con rapidità e a cercare di qualificarsi. Abbiamo fatto un primo tempo molto serio, con tanta organizzazione. Abbiamo fatto bene, segnando e cercando di bloccare le occasioni del Bologna, ma con grande attenzione. Non c'è niente di meglio per un allenatore che chiudere la partita nei primi 40 minuti."

È l'ennesima semifinale europea della sua carriera. Pensa mai a tutti gli obiettivi raggiunti?

"No, voglio sempre raggiungere nuovi obiettivi. Tutte le mie esperienze, o la maggior parte, sono state positive, ma questo mi fa capire quanto è difficile arrivare a questi livelli in Europa. Mi piace pensare alla partita successiva e cerco di sfruttare, apprezzare e godere del cammino, approfittando delle esperienze acquisite. Il fatto di aver maturato esperienze positive non può che essere un valore aggiunto."

Il prossimo step è un derby delle Midlands contro il Nottingham Forest.

"Il Forest ha la sua storia, con due Champions League vinte, e l'Aston Villa ne ha vinta una, la Coppa dei Campioni. Sarà una grande partita, soprattutto per i tifosi: due club, due società con una grande storia europea. Ne approfitteremo e ce lo godremo."