Borussia Dortmund, il ds Ricken non smentisce le voci su Sancho: "Lo valutiamo, come altri"

Con un secondo posto ormai virtualmente in cassaforte, il Borussia Dortmund può permettersi di guardare avanti e programmare con lucidità la prossima stagione. Il margine sia sulla vetta che sulle inseguitrici offre infatti tranquillità al club giallonero, già concentrato sulle mosse future.

A fare il punto è stato il direttore sportivo Lars Ricken, intervenuto ai microfoni di Sport Bild. Il dirigente ha evidenziato come la priorità riguardi la retroguardia, anche alla luce della partenza di Niklas Süle e dell’infortunio al crociato di Emre Can. Ma non solo: il club dovrà anche rimpiazzare la qualità offensiva persa con l’addio di Julian Brandt.

“Dovremo compensare la creatività e il contributo realizzativo di Brandt; ne eravamo consapevoli”, ha spiegato Ricken, aggiungendo: “Cerchiamo un giocatore offensivo di qualità che possa incidere subito, ma senza costi eccessivi”. Nessuna rivoluzione, invece, per il ruolo di centravanti. Il Dortmund si sente coperto con Serhou Guirassy e Fabio Silva, motivo per cui sono state smentite le piste che portavano a Fisnik Asllani e Nick Woltemade. “Siamo in un’ottima posizione”, ha ribadito il dirigente.

Occhio, però, alle corsie esterne: il profilo ricercato potrebbe essere uno specialista di fascia. E tra i nomi monitorati spunta anche Jadon Sancho: “Valutiamo se può migliorare la squadra, come facciamo con tanti altri”.