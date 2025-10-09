90' per Modric nello 0-0 della Croazia a Praga. Krstovic e Adzic umiliati dalle Far Oer

Finisce a reti bianche la sfida fra Repubblica Ceca e Croazia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, girone L del raggruppamento europeo. Le due squadre restano appaiate in classifica, con i croati che però hanno giocato una partita in meno e hanno una differenza reti di gran lunga migliore. Novanta minuti per Luka Modric, così come Petar Sucic. Per la Repubblica Ceca il bolognese Vitik ha giocato tutto l'incontro. Sono rimasti in panchina i comaschi Baturina e Smolcic, il bolognese Moro e il fiorentino Pongracic.

Nell'altra partita del raggruppamento è clamoroso il successo delle Far Oer contro Montenegro: 4-0 il finale. Serata da incubo per l'atalantino Krstovic (90 minuti per lui) e per lo juventino Adzic (sostituito al 66').

Questo il quadro del girone:

Croazia 13 (5 partite)

Repubblica Ceca 13 (6)

Far Oer 9 (6)

Montenegro 6 (6)

Malta 0 (6)

PROSSIMO TURNO - 12 OTTOBRE



Croazia - Gibilterra

Far Oer - Repubblica Ceca