Serie A Femminile, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova

Si sono chiusi pochi istanti fa i primi tempi delle gare iniziate alle 12:30 e valide per la 3ª giornata della Serie A Femminile. A Genova il Grifone al 45' è sull'1-1 contro la Ternana, mentre a Sassuolo le neroverdi sono avanti 1-0 sul Como. Di seguito il dettaglio dei risultati e il programma completo del turno:

Serie A Women 3ª giornata

In corso

Genoa-Ternana Women 1-1

32' Hilaj (G),35' Pellegrino (T)

Sassuolo-Como Women 1-0

21' Ndojah Eto

Sabato 18 ottobre

Fiorentina-Milan ore 15:00

Domenica 19 ottobre

Napoli Women-Roma ore 12:30

Lazio-Juventus ore 15:30 (visibile anche su Raiplay)

Inter-Parma ore 18:00