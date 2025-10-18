Live TMW Atalanta, Juric: "Vogliamo regalare una bella vittoria ai tifosi. Domani sfida importante"

13:10 – Atalanta-Lazio è alle porte, e la Dea vuole ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi contro Juve e Como. Ivan Juric presenta così la gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 18:00. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 13:30.

13:30 - Inizia la conferenza stampa di Juric

Com'è stata la serata di ieri e cosa si aspetta dal match di domani?

"E' stata una bella festa allo stadio, soprattutto nel vedere questo entusiasmo visto il compleanno dell'Atalanta. Domani i tifosi ci daranno una grande spinta".

Quanto equilibrio ha l'Atalanta in fase di non possesso?

"Ci stiamo evolvendo su certe cose. Riuscire a rubare palla il prima possibile e attaccare è importante, ma anche quando la squadra si abbassava tendeva sempre a colpire al momento giusto".

Affrontate una squadra ricca di infortuni. Quanti vantaggi ci possono essere?

"Bisogna considerare che noi abbiamo fuori Kolasinac, Kossounou e Bellanova. Scamacca non è al meglio, Zalewski è appena rientrato. Loro comunque hanno tantissimi giocatori che possono compensare certe assenze".

Firmerebbe per un pareggio domani contro la Lazio?

"No, in passato ci sono state tante belle sfide. La Lazio è una squadra di grande qualità: hanno anche tanta velocità e possono risultare pericolosi. Noi vogliamo giocarcela".

De Ketelaere prima punta può essere una soluzione?

"Per me la priorità è che ritorni ai suoi livelli. Prima dell'infortunio era un giocatore molto intenso: voglio ritrovare la miglior versione di De Ketelaere".

Come sta Gianluca Scamacca?

"Deve ritrovare la condizione giusta. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo da poco: step by step lo introdurremo nelle partite. La priorità come ho detto prima è che migliori di condizione".

Come schiererà la formazione in base anche agli altri rientri oltre a quello di Scamacca?

"Tutta la settimana hanno lavorato bene (Zalewski, Scalvini ndr). Valuteremo poi se saranno pronti o dal primo minuto oppure a gara in corso".

TMW - Brescianini sta diventando importante per questa Atalanta: sotto quali aspetti può ancora migliorare?

"Mi sta dando una grande mano a centrocampo. Mi è sempre piaciuto sia tecnicamente che umanamente: lavora molto per migliorare. Può fare bene sia davanti che dietro in mediana. L'unico problema è che siamo in tanti a centrocampo, però sono convinto che continuerà a dare il suo contributo".

Sulemana si è sbloccato anche in Nazionale: dove deve migliorare ancora?

"Ha tantissimi margini di miglioramento. Ci vogliono sempre i tempi giusti, ma sono convinto che lui crescerà anche nell'Atalanta".

Ahanor giocherà nonostante i vari recuperi tra Hien e Scalvini?

"Lui ha fatto molto bene e ha dato un grande contributo dietro. Considerando i vari rientri, le valutazioni saranno tecniche: seppur i giocatori siano pronti a tutto".

Quanto serve migliorare in area di rigore?

"Certo. Stiamo lavorando molto su questo: dobbiamo cercare di essere più cinici in zona goal. Tuttavia vedo miglioramenti, anche da parte di Sulemana dove rispetto alla gara contro il Parma è cresciuto".

Quanto sarà importante l'entusiasmo intorno all'Atalanta considerando anche gli ultimi risultati?

"E' un fattore fondamentale per essere sempre competitivi: per crescere serve il contributo e l'entusiasmo di tutti, soprattutto analizzando i prossimi match tra campionato e Champions League".

Nelle prossime 7 partite si capirà il vero valore dell'Atalanta?

"Vogliamo affrontare al meglio queste partite per capire il nostro valore e su cosa possiamo migliorare. Sono comunque soddisfatto di quello che sta dando la squadra: ho visto molte cose positive".

La forza del gruppo è fondamentale per questa squadra?

"La coesione per l'Atalanta è fondamentale. Ritengo di avere tra le mani un buon gruppo e che si sacrifica tanto: anche chi è subentrato poi ha fatto bene. Questo aspetto mi piace molto: vedere una squadra sempre pronta a tutto".

Come si spiega tutti questi infortuni nelle settimane scorse?

"Accadono per tutta una serie di ragioni. Bisogna curare diversi aspetti: soprattutto quando ci sono tante partite di fila. La gestione dei carichi di lavoro sarà fondamentale".

Quanto è importante avere dietro il suo lavoro l'anima e l'entusiasmo di un popolo come quello dell'Atalanta

"C'è un grande amore verso questi colori: ho riscontrato la stessa cosa ai tempi quando allenavo il Verona. Mi piace molto il senso di appartenenza della città di Bergamo nei confronti dell'Atalanta. Non noto molta differenza tra Spalato, Bergamo e Verona; abbiamo lo stesso DNA".

Come ha visto De Ketelaere e Lookman?

"Valuteremo, anche perché bisognerà capire le loro condizioni visti gli ultimi allenamenti. Tuttavia nutro una grande fiducia sul loro recupero a pieno regime".

13:43 - Termina qui la conferenza stampa di Juric