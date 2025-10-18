Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Atalanta, Juric: "Vogliamo regalare una bella vittoria ai tifosi. Domani sfida importante"

Atalanta, Juric: "Vogliamo regalare una bella vittoria ai tifosi. Domani sfida importante"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:43Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte Inviato a Zingonia
Premi F5 per aggiornare la conferenza stampa

13:10 – Atalanta-Lazio è alle porte, e la Dea vuole ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi contro Juve e Como. Ivan Juric presenta così la gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 18:00. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 13:30.

13:30 - Inizia la conferenza stampa di Juric

Com'è stata la serata di ieri e cosa si aspetta dal match di domani?
"E' stata una bella festa allo stadio, soprattutto nel vedere questo entusiasmo visto il compleanno dell'Atalanta. Domani i tifosi ci daranno una grande spinta".

Quanto equilibrio ha l'Atalanta in fase di non possesso?
"Ci stiamo evolvendo su certe cose. Riuscire a rubare palla il prima possibile e attaccare è importante, ma anche quando la squadra si abbassava tendeva sempre a colpire al momento giusto".

Affrontate una squadra ricca di infortuni. Quanti vantaggi ci possono essere?
"Bisogna considerare che noi abbiamo fuori Kolasinac, Kossounou e Bellanova. Scamacca non è al meglio, Zalewski è appena rientrato. Loro comunque hanno tantissimi giocatori che possono compensare certe assenze".

Firmerebbe per un pareggio domani contro la Lazio?
"No, in passato ci sono state tante belle sfide. La Lazio è una squadra di grande qualità: hanno anche tanta velocità e possono risultare pericolosi. Noi vogliamo giocarcela".

De Ketelaere prima punta può essere una soluzione?
"Per me la priorità è che ritorni ai suoi livelli. Prima dell'infortunio era un giocatore molto intenso: voglio ritrovare la miglior versione di De Ketelaere".

Come sta Gianluca Scamacca?
"Deve ritrovare la condizione giusta. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo da poco: step by step lo introdurremo nelle partite. La priorità come ho detto prima è che migliori di condizione".

Come schiererà la formazione in base anche agli altri rientri oltre a quello di Scamacca?
"Tutta la settimana hanno lavorato bene (Zalewski, Scalvini ndr). Valuteremo poi se saranno pronti o dal primo minuto oppure a gara in corso".

TMW - Brescianini sta diventando importante per questa Atalanta: sotto quali aspetti può ancora migliorare?
"Mi sta dando una grande mano a centrocampo. Mi è sempre piaciuto sia tecnicamente che umanamente: lavora molto per migliorare. Può fare bene sia davanti che dietro in mediana. L'unico problema è che siamo in tanti a centrocampo, però sono convinto che continuerà a dare il suo contributo".

Sulemana si è sbloccato anche in Nazionale: dove deve migliorare ancora?
"Ha tantissimi margini di miglioramento. Ci vogliono sempre i tempi giusti, ma sono convinto che lui crescerà anche nell'Atalanta".

Ahanor giocherà nonostante i vari recuperi tra Hien e Scalvini?
"Lui ha fatto molto bene e ha dato un grande contributo dietro. Considerando i vari rientri, le valutazioni saranno tecniche: seppur i giocatori siano pronti a tutto".

Quanto serve migliorare in area di rigore?
"Certo. Stiamo lavorando molto su questo: dobbiamo cercare di essere più cinici in zona goal. Tuttavia vedo miglioramenti, anche da parte di Sulemana dove rispetto alla gara contro il Parma è cresciuto".

Quanto sarà importante l'entusiasmo intorno all'Atalanta considerando anche gli ultimi risultati?
"E' un fattore fondamentale per essere sempre competitivi: per crescere serve il contributo e l'entusiasmo di tutti, soprattutto analizzando i prossimi match tra campionato e Champions League".

Nelle prossime 7 partite si capirà il vero valore dell'Atalanta?
"Vogliamo affrontare al meglio queste partite per capire il nostro valore e su cosa possiamo migliorare. Sono comunque soddisfatto di quello che sta dando la squadra: ho visto molte cose positive".

La forza del gruppo è fondamentale per questa squadra?
"La coesione per l'Atalanta è fondamentale. Ritengo di avere tra le mani un buon gruppo e che si sacrifica tanto: anche chi è subentrato poi ha fatto bene. Questo aspetto mi piace molto: vedere una squadra sempre pronta a tutto".

Come si spiega tutti questi infortuni nelle settimane scorse?
"Accadono per tutta una serie di ragioni. Bisogna curare diversi aspetti: soprattutto quando ci sono tante partite di fila. La gestione dei carichi di lavoro sarà fondamentale".

Quanto è importante avere dietro il suo lavoro l'anima e l'entusiasmo di un popolo come quello dell'Atalanta
"C'è un grande amore verso questi colori: ho riscontrato la stessa cosa ai tempi quando allenavo il Verona. Mi piace molto il senso di appartenenza della città di Bergamo nei confronti dell'Atalanta. Non noto molta differenza tra Spalato, Bergamo e Verona; abbiamo lo stesso DNA".

Come ha visto De Ketelaere e Lookman?
"Valuteremo, anche perché bisognerà capire le loro condizioni visti gli ultimi allenamenti. Tuttavia nutro una grande fiducia sul loro recupero a pieno regime".

13:43 - Termina qui la conferenza stampa di Juric

Articoli correlati
Atalanta, Juric: "De Roon mi ricorda me da calciatore. Lazio? Non una squadra da... Atalanta, Juric: "De Roon mi ricorda me da calciatore. Lazio? Non una squadra da Sarri"
Atalanta, Juric: "Per Scamacca c'è da aspettare. Bellanova e Kossounou fuori domenica"... Atalanta, Juric: "Per Scamacca c'è da aspettare. Bellanova e Kossounou fuori domenica"
Juric: "Svilar è avanti a Carnesecchi. Lookman? Mi auguro abbia lo spirito di 10... Juric: "Svilar è avanti a Carnesecchi. Lookman? Mi auguro abbia lo spirito di 10 giorni fa"
Altre notizie Serie A
Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Morente dal 1', Grosso sceglie Vranckx... Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Morente dal 1', Grosso sceglie Vranckx
Juve, Tudor presenta la sfida al Como: alle 14:30 la conferenza stampa Live TMWJuve, Tudor presenta la sfida al Como: alle 14:30 la conferenza stampa
Bologna, Italiano: "In trasferta ci manca personalità: dobbiamo reagire. Gioca Ravaglia"... Live TMWBologna, Italiano: "In trasferta ci manca personalità: dobbiamo reagire. Gioca Ravaglia"
Allegri: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, ma non potremo... Allegri: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, ma non potremo fare altro"
Como, a breve la conferenza stampa del ds Ludi verso la Juve Live TMWComo, a breve la conferenza stampa del ds Ludi verso la Juve
Udinese, l'ex De Agostini avverte: "Manca chi sposta gli equilibri come Thauvin o... Udinese, l'ex De Agostini avverte: "Manca chi sposta gli equilibri come Thauvin o Deulofeu"
Glasner su Guehi: "Ha preso una strada diversa". Inter alla finestra, come la Juventus... Glasner su Guehi: "Ha preso una strada diversa". Inter alla finestra, come la Juventus
Parma, Cuesta: "Per Cremaschi il Mondiale è stato importante. Ci può dare una mano"... Parma, Cuesta: "Per Cremaschi il Mondiale è stato importante. Ci può dare una mano"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
5 Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.2 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.3 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.4 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.5 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.6 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.7 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "In trasferta ci manca personalità: dobbiamo ritrovarla. Gioca Ravaglia"
Immagine news Serie A n.2 Allegri: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, ma non potremo fare altro"
Immagine news Serie A n.3 Como, a breve la conferenza stampa del ds Ludi verso la Juve
Immagine news Serie A n.4 Udinese, l'ex De Agostini avverte: "Manca chi sposta gli equilibri come Thauvin o Deulofeu"
Immagine news Serie A n.5 Glasner su Guehi: "Ha preso una strada diversa". Inter alla finestra, come la Juventus
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "Per Cremaschi il Mondiale è stato importante. Ci può dare una mano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-Sudtirol, le formazioni ufficiali: novità Ruocco in mediana. F. Davi in difesa
Immagine news Serie B n.2 Modena, Catellani: "Squadra isolata in vista di Palermo. Per questo oggi non parla Sottil"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Dobbiamo rimetterci l’elmetto in testa. Da valutare Yeboah e Haps"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, assolti nove ultras dal Tribunale di Cosenza dopo gli scontri avvenuti nel marzo 2024
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, riflessioni dopo il ko di Chiavari: Donati sempre più in bilico, torna l'idea Foti
Immagine news Serie B n.6 Entella, il day after un'impresa storica: sabato biancoceleste, è un giorno da favola
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Immagine news Serie C n.2 Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"
Immagine news Serie C n.3 Alcione Milano, Cusatis: "Avremmo potuto fare un po' meglio nel primo tempo"
Immagine news Serie C n.4 Carpani risolve il contratto, la nota del club: "L'Ascoli ha la priorità su qualche interesse"
Immagine news Serie C n.5 Novara, Zanchetta: "Avevamo sicuramente bisogno di una vittoria. Siamo stati solidi"
Immagine news Serie C n.6 All'Inter U23 il derby con l'Alcione Milano, Vecchi: "Prestazione ottima in tutte e due le fasi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.3 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.4 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?