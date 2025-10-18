Allegri: "Troppe parole intorno a Leao, c'è il campo. Campione? A fine carriera vedremo"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Fiorentina: "Leao ha fatto una buona settimana, intensa di allenamento; doveva riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Rafa ha qualità importanti e sono contento che sia tornato ad avere una condizione buona. Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà domani. Da valutare Nkunku: non riesce a mettere la scarpa bene e quindi valutiamo tra oggi e domani. Jashari fuori. Saelemaekers disponibile. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per fare la partita di domani. Gli infortuni fanno parte della stagione, bisogna essere bravi a capire il momento ed è uno stimolo in più per fare di più".

Leao è un campione?

"Ha qualità tecniche straordinarie, ma credo che vada anche lasciato giocare e fare. Quello che conta è semplice: c'è il campo. Lì dentro c'è da fare delle prestazione. Si fanno troppe parole intorno a Leao. È un ragazzo d'oro e ha voglia di fare, purtroppo l'infortunio l'ha fermato. Sta trovando una condizione accetabile e penso che farà molto bene da qui in avanti. A fine carriera poi vedremo, col tempo, se Rafa sarà stato un campione".

