Pellegrini salva una Roma con 7 assenti a Bologna. Gasperini fa il punto su Soulé e Koné

La Roma era andata sotto e tutto faceva pensare al peggio, visto che le assenze erano davvero numerose, ma ancora una volta la squadra di Gasperini ha reagito e ha ripreso il Bologna, pareggiando 1-1 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: al gol di Bernardeschi ha risposto quello di Pellegrini. Tra i migliori, oltre al centrocampista, ci sono il solito Malen e Svilar. Stecca invece Ghilardi.

Nel post-partita l'allenatore Gian Piero Gasperini ha fatto il punto anche sulle condizioni di Kone e Soule: "Matias realisticamente penso che tornerà dopo la sosta, difficile fare una previsione. Manu è la prima volta che salta una partita in Europa, ha avuto problemi a recuperare dalla partita di Genova. Abbiamo preferito non rischiarlo dato che ora ci sarà il Como e poi il ritorno con il Bologna". Due parole anche su Lorenzo Pellegrini: "Povero ragazzo, lasciatelo stare. Alcune partite gioca bene, altre meno: come tutti. Non è che perché oggi ha segnato che allora le valutazioni sono diverse. Bisogna essere sempre oggettivi".

Dopo l'1-1 del Dall'Ara, Lorenzo Pellegrini ha spiegato quanto fosse decisiva questa partita per la Roma: "Era importante, abbiamo parlato tanto questa settimana di essere più uniti possibile. Non era facile dopo Genova ma è quello che stiamo provando a fare, chi entra deve fare la differenza". Poi gli elogi a Malen: "Lui la fa, veramente. Non ha bisogno di essere sempre al centro del gioco perché poi ha una sola occasione e ti fulmina. Deve continuare ad aiutarci, lotteremo fino alla fine perché i nostri tifosi se lo meritano".