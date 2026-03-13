Insigne: "Napoli, dopo 12 anni era giusto cambiare. E sulla squadra di Conte e Vergara..."

L'attaccante del Pescara Lorenzo Insigne ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del suo addio al Napoli: "Dopo 12 anni era giusto cambiare, forse non così lontano, ma vabbè. Non do colpe a nessuno, però andar via non è stato semplice. Se ne è valsa la pena? Professionalmente no, mi aspettavo un calcio diverso: ho avuto qualche problema fisico e non hanno conosciuto il vero Insigne. Non siamo stati bravi a creare una squadra competitiva e le colpe ovviamente sono ricadute su di me che ero il più pagato. Ma chiunque avrebbe fatto la stessa scelta".

La punta prosegue poi sottolineando come abbia perso tanto anche se ovviamente sia a Napoli che in Nazionale "qualche soddisfazione me la sono tolta... Quando sono andato a Toronto la prima chiamata l’ho fatta a Mancini, e mi ha detto che se fossimo andati al Mondiale avrei fatto parte del gruppo. A Napoli invece i tifosi si aspettavano sempre di più, le mie energie mentali erano finite".

E sul Napoli di adesso sottolinea come "senza infortuni avrebbe potuto rivincere lo scudetto. Conte è stato bravissimo a tirare fuori il meglio da chi aveva. L’Inter invece ha una rosa ricca e nessun infortunato, come fai a competere?". Chiosa su Vergara: "Penso che abbia tutto per farcela, ha la gamba e regge l’urto. Non lo conosco di persona e non mancherà occasione, peccato si sia fatto male".