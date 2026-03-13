Caserta, l'esordio con l'Empoli in uno scontro diretto: "Mantova tosto, ma via la paura di sbagliare"

Secondo ribaltone in panchina per l'Empoli, che con Fabio Caserta è giunto al terzo allenatore stagionale, con l'obiettivo di centrare quanto prima la permanenza in categoria: non si può infatti guardare al momento troppo oltre in casa azzurra, e l'esordio del tecnico non si preannuncia neppure tra i più semplici. Domani alle ore 15:00, allo stadio 'Carlo Castellani', arriverà il Mantova, in una sorta di scontro diretto valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI per il programma completo del turno).

Nella giornata di ieri, la presentazione del nuovo tecnico, che ha parlato appunto anche della sfida ai virgiliani: "Non voglio guardare la classifica, voglio solo pensare al Mantova, contro il quale sarà una gara difficile. Ho trovato però un gruppo di ragazzi volenterosi, applicati, non al massimo sotto l'aspetto mentale, come è normale che sia, e sarà su questo ciò su cui lavoreremo: dobbiamo giocare con la tranquillità di una squadra che crede nei propri mezzi, perché è la paura che fa sbagliare".

Non di parla poi di moduli e rosa a disposizione, "il sistema di gioco conta fino a un certo punto, conta più l'interpretazione che si dà al sistema di gioco", ha detto il tecnico, ma chiaramente domani se ne saprà di più. La strada è in salita, ma Caserta non ha paura.