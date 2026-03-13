Inter-Atalanta, possibile un recupero a testa: il punto in vista del big match di sabato

A ciascuno la sua delusione. L’Inter arriva dal derby perso, che rischia di aver riaperto il campionato, anche se il vantaggio sul Milan resta tranquillizzante. L’Atalanta torna a lavorare dopo il 6-1 subito in casa dal Bayern Monaco, che di sicuro mette la parola fine all’avventura orobica in Champions League. Le due formazioni, entrambe nerazzurre, si sfideranno sabato alle 15 allo Stadio Olimpico.

Qui Inter. Cristian Chivu ha già riabbracciato Marcus Thuram, assente con il Milan per un forte stato febbrile, ma spera di fare presto altrettanto con Alessandro Bastoni. L’infortunio alla tibia pare passato, ma il difensore sarà comunque rivalutato nella giornata di oggi - venerdì 13 marzo - e potrebbe esserci con la Dea. Si avvicina anche il rientro di Lautaro Martinez, che è tornato a lavorare, sempre in modo personalizzato, sui campi della Pinetina: “Bello vedere il verde”.

Qui Atalanta. Le buone notizie arrivano da Ederson. Nel primo giorno di allenamento dopo il riposo, comunque concesso da Raffaele Palladino ai suoi giocatori nonostante il ko, si è infatti rivisto in gruppo, seppur solo in parte, il centrocampista brasiliano. Le prossime ore saranno decisive per la sua convocazione con l’Inter, che pare però abbastanza probabile. Più lontane, viceversa, le possibilità di vedere in campo De Ketelaere e Raspadori: entrambi hanno svolto lavoro individuale sul campo.