Cambio in difesa, nodo Lobotka, ritorno di Anguissa: Napoli, prove di formazione anti-Lecce

Altro giro, altra gara per il Napoli, alla ricerca di altri tre punti. Antonio Conte prepara alcune modifiche in vista della sfida contro il Lecce, con diverse novità possibili nell’undici titolare. Gli ultimi allenamenti a Castel Volturno hanno confermato qualche problema fisico di troppo, soprattutto in difesa e a centrocampo, costringendo lo staff a valutare soluzioni alternative.

Un cambio (obbligato) in difesa

Juan Jesus non è al meglio a causa di un lieve affaticamento e al suo posto è pronto Beukema, che dovrebbe sistemarsi sul centrodestra della difesa accanto a Buongiorno, con Olivera sul lato sinistro. In porta resta aperto il ballottaggio, ma Milinkovic-Savic appare leggermente favorito su Meret.

Ritorno da titolare

In mezzo al campo Anguissa dovrebbe tornare dal primo minuto insieme a Gilmour, mentre sugli esterni Politano e Spinazzola partono avanti, con Gutierrez possibile alternativa per entrambe le corsie. In attacco, invece, l’assenza di Vergara apre spazio a Elmas, che sembra in vantaggio su Giovane per completare il reparto insieme ad Alisson Santos e Hojlund.

Il nodo Lobo

Resta da sciogliere il nodo legato a Stanislav Lobotka. Lo slovacco, fermo per un sovraccarico muscolare che gli aveva già fatto saltare la gara contro il Torino, è ancora in dubbio. La decisione verrà presa all’ultimo. Conte spera di recuperarlo, ma al momento l’ipotesi più probabile è quella di rivederlo soltanto nella prossima giornata contro il Cagliari.