Serie B, 30ª giornata: Monza-Palermo vale la A. Venezia a Marassi per la fuga solitaria

A nove giornate dal termine la Serie B 2025/26 entra nella sua fase più calda. La 30ª giornata si apre questa sera con il tradizionale anticipo del venerdì e si allunga fino a domenica pomeriggio. Con la sosta internazionale del 29 marzo all'orizzonte e il turno infrasettimanale del 17 marzo già alle porte, il ritmo è incalzante e i margini di errore si assottigliano.

In cima, il Venezia è da solo a quota 63 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Monza, reduce però dal pesante ko sul campo dello Spezia nella 29ª giornata. La sfida più attesa dell'intero turno è proprio Monza-Palermo (sabato ore 17:15): i rosanero, a -3 dai brianzoli e a -1 dal terzo posto occupato dal Frosinone, sanno di non potersi permettere un passo falso. I lagunari, dal canto loro, saranno impegnati sabato sera a Marassi contro la Sampdoria (ore 19:30): per Venezia è l'occasione di portarsi a +6 sull'inseguitrice brianzola in caso di vittoria e contestuale sconfitta del Monza. Chiude il quadro delle big Cesena-Frosinone (sabato ore 15:00), con i ciociari tornati a -2 dal secondo posto dopo il largo 3-0 rifilato alla Sampdoria e decisi a consolidare la terza posizione o addirittura a scavalcare il Monza qualora i brianzoli cedessero al Palermo.

A metà classifica, l'attenzione si concentra sul Catanzaro (49 punti, quinto), che vola a Padova forte di una rimonta strepitosa nella scorsa giornata. Di fronte il Padova, che ha subito la beffa dell'1-0 al 92' per mano dell'Avellino nell'ultimo turno. La zona playoff è affollatissima e ogni inciampo può costare la post-season: Juve Stabia-Carrarese (sabato ore 15:00) vede i campani al settimo posto (40 punti) ma reduci da cinque gare senza vittorie, con il rischio di essere risucchiati verso la metà bassa della graduatoria. Il Modena (6°, 44 punti) inaugura il turno venerdì sera contro lo Spezia (ore 20:30): i canarini vogliono blindare il loro posto in zona playoff, mentre i liguri arrivano sull'onda del sorprendente 4-2 inflitto al Monza e cercano punti salvezza con rinnovata fiducia.

In zona retrocessione, la posta in palio è altissima quanto nelle sfide di vertice. Il Pescara ha riacceso le speranze con un 4-0 sul Bari, trascinato dalla doppietta di Di Nardo, e domenica (ore 17:15) affronta in trasferta il Sudtirol (9°, 37 punti): tre punti che varrebbero ossigeno prezioso per gli abruzzesi, ultimi con 25 punti e ancora in corsa per miracolo matematico. Il Bari (19°, 28 punti) accoglie invece la Reggiana (18ª, 29 punti) in un delicatissimo scontro diretto tra playout e retrocessione diretta. Nel mezzo di questa terra di nessuno rimane la sfida Empoli-Mantova (sabato ore 15:00), con i toscani (13°, 31 punti) in seria crisi di risultati e freschi di cambio di allenatore, e i virgiliani (16°, 30 punti) galvanizzati dal terzo successo in quattro turni. Chiude il programma domenicale Virtus Entella-Avellino (ore 15:00), con entrambe che arrivano da vittorie di morale e vogliono allontanarsi dal pericolo.

SERIE B - 30ª GIORNATA

Venerdì 13 marzo

Ore 20:30 - Modena-Spezia

Sabato 14 marzo

Ore 15:00 - Bari-Reggina

Ore 15:00 - Cesena-Frosinone

Ore 15:00 - Empoli-Mantova

Ore 15:00 - Juve Stabia-Carrarese

Ore 15:00 - Padova-Catanzaro

Ore 17:15 - Monza-Palermo

Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia

Domenica 15 marzo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara