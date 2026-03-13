Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, 30ª giornata: Monza-Palermo vale la A. Venezia a Marassi per la fuga solitaria

Serie B, 30ª giornata: Monza-Palermo vale la A. Venezia a Marassi per la fuga solitaria
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie B
Luca Bargellini

A nove giornate dal termine la Serie B 2025/26 entra nella sua fase più calda. La 30ª giornata si apre questa sera con il tradizionale anticipo del venerdì e si allunga fino a domenica pomeriggio. Con la sosta internazionale del 29 marzo all'orizzonte e il turno infrasettimanale del 17 marzo già alle porte, il ritmo è incalzante e i margini di errore si assottigliano.

In cima, il Venezia è da solo a quota 63 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Monza, reduce però dal pesante ko sul campo dello Spezia nella 29ª giornata. La sfida più attesa dell'intero turno è proprio Monza-Palermo (sabato ore 17:15): i rosanero, a -3 dai brianzoli e a -1 dal terzo posto occupato dal Frosinone, sanno di non potersi permettere un passo falso. I lagunari, dal canto loro, saranno impegnati sabato sera a Marassi contro la Sampdoria (ore 19:30): per Venezia è l'occasione di portarsi a +6 sull'inseguitrice brianzola in caso di vittoria e contestuale sconfitta del Monza. Chiude il quadro delle big Cesena-Frosinone (sabato ore 15:00), con i ciociari tornati a -2 dal secondo posto dopo il largo 3-0 rifilato alla Sampdoria e decisi a consolidare la terza posizione o addirittura a scavalcare il Monza qualora i brianzoli cedessero al Palermo.

A metà classifica, l'attenzione si concentra sul Catanzaro (49 punti, quinto), che vola a Padova forte di una rimonta strepitosa nella scorsa giornata. Di fronte il Padova, che ha subito la beffa dell'1-0 al 92' per mano dell'Avellino nell'ultimo turno. La zona playoff è affollatissima e ogni inciampo può costare la post-season: Juve Stabia-Carrarese (sabato ore 15:00) vede i campani al settimo posto (40 punti) ma reduci da cinque gare senza vittorie, con il rischio di essere risucchiati verso la metà bassa della graduatoria. Il Modena (6°, 44 punti) inaugura il turno venerdì sera contro lo Spezia (ore 20:30): i canarini vogliono blindare il loro posto in zona playoff, mentre i liguri arrivano sull'onda del sorprendente 4-2 inflitto al Monza e cercano punti salvezza con rinnovata fiducia.

In zona retrocessione, la posta in palio è altissima quanto nelle sfide di vertice. Il Pescara ha riacceso le speranze con un 4-0 sul Bari, trascinato dalla doppietta di Di Nardo, e domenica (ore 17:15) affronta in trasferta il Sudtirol (9°, 37 punti): tre punti che varrebbero ossigeno prezioso per gli abruzzesi, ultimi con 25 punti e ancora in corsa per miracolo matematico. Il Bari (19°, 28 punti) accoglie invece la Reggiana (18ª, 29 punti) in un delicatissimo scontro diretto tra playout e retrocessione diretta. Nel mezzo di questa terra di nessuno rimane la sfida Empoli-Mantova (sabato ore 15:00), con i toscani (13°, 31 punti) in seria crisi di risultati e freschi di cambio di allenatore, e i virgiliani (16°, 30 punti) galvanizzati dal terzo successo in quattro turni. Chiude il programma domenicale Virtus Entella-Avellino (ore 15:00), con entrambe che arrivano da vittorie di morale e vogliono allontanarsi dal pericolo.

SERIE B - 30ª GIORNATA
Venerdì 13 marzo
Ore 20:30 - Modena-Spezia
Sabato 14 marzo
Ore 15:00 - Bari-Reggina
Ore 15:00 - Cesena-Frosinone
Ore 15:00 - Empoli-Mantova
Ore 15:00 - Juve Stabia-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Catanzaro
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 44
Juve Stabia 40
Cesena 39
Sudtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25

Articoli correlati
Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata... Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Tre gare in sette giorni in Serie B: Venezia, due pericolanti prima del big match... Tre gare in sette giorni in Serie B: Venezia, due pericolanti prima del big match col Monza
Tre gare in sette giorni in Serie B: Lombardo per guadagnarsi la Samp. E la salvezza... Tre gare in sette giorni in Serie B: Lombardo per guadagnarsi la Samp. E la salvezza
Altre notizie Serie B
Serie B, 30ª giornata: Monza-Palermo vale la A. Venezia a Marassi per la fuga solitaria... Serie B, 30ª giornata: Monza-Palermo vale la A. Venezia a Marassi per la fuga solitaria
Serie B, Modena-Spezia: espugnare il Braglia: in palio punti per playoff e salvezza... Serie B, Modena-Spezia: espugnare il Braglia: in palio punti per playoff e salvezza
Monza, Bianco perde un altro pezzo: Birindelli a rischio per la gara col Palermo Monza, Bianco perde un altro pezzo: Birindelli a rischio per la gara col Palermo
Pescara, Caligara crede nella salvezza: "Ci aspettano nove finali. Si vedono i frutti... Pescara, Caligara crede nella salvezza: "Ci aspettano nove finali. Si vedono i frutti del lavoro"
Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata... Live TMWDa Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Reggiana, Rubinacci: “Non guardiamo gli altri campi, pensiamo solo al Bari” Reggiana, Rubinacci: “Non guardiamo gli altri campi, pensiamo solo al Bari”
Samp, buone notizie per Lombardo: Hadzikadunic ha svolto parte della seduta in gruppo... Samp, buone notizie per Lombardo: Hadzikadunic ha svolto parte della seduta in gruppo
Carrarese, Calabro: "Prestazioni buone, meritavamo sicuramente più punti" Carrarese, Calabro: "Prestazioni buone, meritavamo sicuramente più punti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Le più lette
1 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
2 Ivan Zazzaroni: "Milan, difficile che arrivi Kean, dente avvelenato di Paratici verso i rossoneri"
3 Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 marzo
5 Matteo Palma, l'italiano che ha scelto la nazionale tedesca. Incedibile per l'Udinese
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Vlahovic pronto a dire sì alla Juventus: il club si muove per il rinnovo all'attaccante serbo
Immagine top news n.1 Atalanta, c'è il rischio asta per Ederson: dopo l'Atletico Madrid ecco il Manchester United
Immagine top news n.2 Luciano Spalletti a tutti i costi: la Juventus spinge per il rinnovo
Immagine top news n.3 Fiorentina vittoria di carattere contro il Rakow. Ora la Cremonese, Vanoli: "Non penseremo al pari"
Immagine top news n.4 Pellegrini salva una Roma con 7 assenti a Bologna. Gasperini fa il punto su Soulé e Koné
Immagine top news n.5 Inter-Atalanta, possibile un recupero a testa: il punto in vista del big match di sabato
Immagine top news n.6 Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la Spagna allunga ancora, ormai è una chimera
Immagine top news n.7 Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour fa solo gol belli, Gud glaciale. Polveri bagnate per Piccoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.4 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Alberto Di Chiara: "In questo momento la Coppa può aiutare la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.2 Ordine: "Milan, Allegri ha ridato disciplina. Il prossimo anno non basterà Kean"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Juve, è Spalletti che cerca un contratto breve. E vi spiego perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vlahovic pronto a dire sì alla Juventus: il club si muove per il rinnovo all'attaccante serbo
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, c'è il rischio asta per Ederson: dopo l'Atletico Madrid ecco il Manchester United
Immagine news Serie A n.3 Roma, gli ottavi si decideranno all’Olimpico. Ora testa al Como 
Immagine news Serie A n.4 Non si dicevano bugie quando lo si dava per impossibile. Ma ecco perché Maignan ha rinnovato
Immagine news Serie A n.5 Premiata gioielleria Parma: d'estate sarà corsa al talento. Chi potrà partire?
Immagine news Serie A n.6 Ivan Zazzaroni: "Milan, difficile che arrivi Kean, dente avvelenato di Paratici verso i rossoneri"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 30ª giornata: Monza-Palermo vale la A. Venezia a Marassi per la fuga solitaria
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Modena-Spezia: espugnare il Braglia: in palio punti per playoff e salvezza
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco perde un altro pezzo: Birindelli a rischio per la gara col Palermo
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Caligara crede nella salvezza: "Ci aspettano nove finali. Si vedono i frutti del lavoro"
Immagine news Serie B n.5 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rubinacci: “Non guardiamo gli altri campi, pensiamo solo al Bari”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Parker non si nasconde: "Con il Lecco punto al 2° posto. È alla nostra portata"
Immagine news Serie C n.2 Niente porte chiuse per la Ternana, Forti: "Raggiunto un accordo con le parti interessate"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Patti avvisa tutti: "L'euforia può costare cara. Preserviamo questa favola"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini non pensa agli incastri col Vicenza: “Guardiamo solo alla nostra partita”
Immagine news Serie C n.5 Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città
Immagine news Serie C n.6 Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionato
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa clamoroso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter 1-1, Piovani: "Rigore contestato? Per me è netto, lo abbiamo rivisto subito"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia, Roma-Inter termina 1-1: giallorosse raggiunte nel finale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?