Serie B, 30ª giornata: Monza-Palermo vale la A. Venezia a Marassi per la fuga solitaria
A nove giornate dal termine la Serie B 2025/26 entra nella sua fase più calda. La 30ª giornata si apre questa sera con il tradizionale anticipo del venerdì e si allunga fino a domenica pomeriggio. Con la sosta internazionale del 29 marzo all'orizzonte e il turno infrasettimanale del 17 marzo già alle porte, il ritmo è incalzante e i margini di errore si assottigliano.
In cima, il Venezia è da solo a quota 63 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Monza, reduce però dal pesante ko sul campo dello Spezia nella 29ª giornata. La sfida più attesa dell'intero turno è proprio Monza-Palermo (sabato ore 17:15): i rosanero, a -3 dai brianzoli e a -1 dal terzo posto occupato dal Frosinone, sanno di non potersi permettere un passo falso. I lagunari, dal canto loro, saranno impegnati sabato sera a Marassi contro la Sampdoria (ore 19:30): per Venezia è l'occasione di portarsi a +6 sull'inseguitrice brianzola in caso di vittoria e contestuale sconfitta del Monza. Chiude il quadro delle big Cesena-Frosinone (sabato ore 15:00), con i ciociari tornati a -2 dal secondo posto dopo il largo 3-0 rifilato alla Sampdoria e decisi a consolidare la terza posizione o addirittura a scavalcare il Monza qualora i brianzoli cedessero al Palermo.
A metà classifica, l'attenzione si concentra sul Catanzaro (49 punti, quinto), che vola a Padova forte di una rimonta strepitosa nella scorsa giornata. Di fronte il Padova, che ha subito la beffa dell'1-0 al 92' per mano dell'Avellino nell'ultimo turno. La zona playoff è affollatissima e ogni inciampo può costare la post-season: Juve Stabia-Carrarese (sabato ore 15:00) vede i campani al settimo posto (40 punti) ma reduci da cinque gare senza vittorie, con il rischio di essere risucchiati verso la metà bassa della graduatoria. Il Modena (6°, 44 punti) inaugura il turno venerdì sera contro lo Spezia (ore 20:30): i canarini vogliono blindare il loro posto in zona playoff, mentre i liguri arrivano sull'onda del sorprendente 4-2 inflitto al Monza e cercano punti salvezza con rinnovata fiducia.
In zona retrocessione, la posta in palio è altissima quanto nelle sfide di vertice. Il Pescara ha riacceso le speranze con un 4-0 sul Bari, trascinato dalla doppietta di Di Nardo, e domenica (ore 17:15) affronta in trasferta il Sudtirol (9°, 37 punti): tre punti che varrebbero ossigeno prezioso per gli abruzzesi, ultimi con 25 punti e ancora in corsa per miracolo matematico. Il Bari (19°, 28 punti) accoglie invece la Reggiana (18ª, 29 punti) in un delicatissimo scontro diretto tra playout e retrocessione diretta. Nel mezzo di questa terra di nessuno rimane la sfida Empoli-Mantova (sabato ore 15:00), con i toscani (13°, 31 punti) in seria crisi di risultati e freschi di cambio di allenatore, e i virgiliani (16°, 30 punti) galvanizzati dal terzo successo in quattro turni. Chiude il programma domenicale Virtus Entella-Avellino (ore 15:00), con entrambe che arrivano da vittorie di morale e vogliono allontanarsi dal pericolo.
SERIE B - 30ª GIORNATA
Venerdì 13 marzo
Ore 20:30 - Modena-Spezia
Sabato 14 marzo
Ore 15:00 - Bari-Reggina
Ore 15:00 - Cesena-Frosinone
Ore 15:00 - Empoli-Mantova
Ore 15:00 - Juve Stabia-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Catanzaro
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 44
Juve Stabia 40
Cesena 39
Sudtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25
