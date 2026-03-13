La Fiorentina di rimonta come non accadeva da oltre sette mesi. Miglior cura in vista di Cremona

La Fiorentina torna a vincere e, per la seconda volta in stagione - dopo il trascurabile playoff contro il Polissya di ormai sette mesi e mezzo fa -, lo fa in rimonta. Il 2-1 ottenuto dai viola contro il Rakow nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League non chiude certo il discorso qualificazione in vista del ritorno in programma giovedì prossimo a Sosnowiec, ma serve per fare un po’ il carico di fiducia in vista di una gara fondamentale per la salvezza dei viola, allo Zini contro la Cremonese.

Vanoli soddisfatto

Pur consapevole che tra lui e l’accesso ai quarti ci saranno altri 90 minuti di battaglia in Polonia, Vanoli si è detto soddisfatto della prova svolta dai suoi: “Abbiamo dimostrato di tenere tanto alla competizione pur con un occhio alla situazione dura che abbiamo in campionato. Il primo tempo è stato ordinato, anche se ci manca un po' di cattiveria nel tiro. Sono contento perché abbiamo avuto una bella reazione”.

Testa a Cremona

Adesso i viola avranno quattro giorni per prepararsi al meglio alla trasferta contro la Cremonese che vale una grossa fetta di Serie A. In conferenza stampa Paolo Vanoli ha dichiarato come i suoi non andranno allo Zini pensando anche al pareggio, ma con solo in testa i tre punti. Parole a cui hanno fatto da eco quelle di Parisi: "L'atteggiamento e la mentalità devono esserci, siamo la Fiorentina. Quest'anno abbiamo cominciato male, piano piano siamo risaliti con difficoltà. Ora siamo a +1 dalla Cremonese, poi ci sarà l'Inter e altre partite. Dobbiamo affrontare tutte allo stesso modo. Il destino è nelle nostre mani". Nel frattempo per caricarsi la squadra è andata al Viola Park, dove resterà fino a oggi pomeriggio dopo l’allenamento.