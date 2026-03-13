Serie B, Modena-Spezia: espugnare il Braglia: in palio punti per playoff e salvezza

Si accendono i riflettori del “Alberto Braglia” dove questa sera ore 20.30 Modena e Spezia apriranno la 30 ^ giornata di serie BKT. Inizia il secondo tour de force nel giro di due settimane, visto che martedì e mercoledì si disputerà il turno infrasettimanale per poi tornare in campo nel weekend prima del turno di riposo imposto dalle nazionali. Gli emiliani cercano di cancellare l'ultimo periodo contraddistinto da un solo pareggio nelle ultime tre partite e ritrovare il successo fra le mura amiche, arrivato soltanto in una delle ultime nove partite disputate e consolidare la posizione playoff, l'attuale sesto posto in classifica. I liguri dal canto loro hanno vinto due delle ultime quattro partite espugnando Cesena e imponendosi a sorpresa, in rimonta ai danni del Monza per 4-2 sabato scorso puntellando la loro classifica. Il successo in terra emiliana, fra l'altro in serie B manca dal lontano 1933. Dirige Nicola Turrini di Firenze.

Come arriva il Modena - Andrea Sottil deve fare a meno di Pyythia e Defrel, l’attaccante francese ex Sassuolo viene tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare. Spazio al consueto 3-5-2 con Chichizola fra i pali, ballottaggi fra Adorni e Nador al centro della difesa e il rientrante Nieling con Della Valle mentre Tonoli appare sicuro del posto. Zanimacchia e Zampano saranno i quinti, Santoro o Santoro al fianco di Gerli e Massolin. In attacco De Luca ed Ambrosino in vantaggio nei confronti di Gliozzi e Pedro Mendes.

Come arriva lo Spezia - Sull’altra sponda Roberto Donadoni deve fronteggiare le assenze degli infortunati Mateju, Di Serio, Lapadula e Skjellerup. Recuperato Ruggiero il quale andrà ad affiancare al centro della difesa Hristov e Bonfanti completando la linea difensiva a protezione della porta di Radunovic. Sulle fasce Sernicola ed Aurelio, Romano in cabina di regia affiancato da Bandinelli e uno fra Bellemo e Comotto. In avanti probabile riproposizione di Valoti alle spalle di Artistico.